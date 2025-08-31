Con inversión histórica de 2,300 mdp en obra pública, avanza transformación para bienestar de quintanarroenses

Con inversión histórica de 2,300 millones de pesos en obra pública, avanza la transformación para el bienestar de las y los quintanarroenses

Para avanzar en la transformación de Quintana Roo con infraestructura que genera bienestar, inclusión y desarrollo para todas y todos, este gobierno diferente que encabeza Mara Lezama Espinosa realizó una inversión histórica de 2 mil 300 millones de pesos en obra pública.

Esta inversión se ha traducido, por ejemplo, en la modernización y conservación de 493 mil metros cuadrados de carreteras y caminos en Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Puerto Morelos, para el bienestar de más de 36 mil habitantes.

La obra pública, donde se invierte dinero del pueblo para el pueblo, se refleja en el rescate y modernización de la zona turística de Calderitas, que hoy luce nuevo rostro; la rehabilitación del Parque La Paz en Cancún y la ampliación de parques en Dzulá, Laguna Kaná y X-Pichil.

La inversión histórica llegó también para modernizar edificios públicos que estuvieron en el abandono por largos años, como la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para Todos y la Fiscalía del Distrito Norte en Cancún; la Expomor en José María Morelos, el Auditorio del Bienestar en Cancún y el filtro carretero y área femenil en Chetumal.

Se rehabilitaron 437 mil metros cuadrados de caminos rurales en comunidades como X-Yatil, X-Pichil, Yoactún Chan Santa Cruz en Felipe Carrillo Puerto; Raudales, Morocoy, Tres Garantías y Nuevo Caanán en Othón P. Blanco; y 18 de Marzo y Zamora en Bacalar, fortaleciendo la conectividad productiva, agropecuaria y forestal.

Para devolverle el brillo a la capital, Chetumal, en este año, se rehabilitaron 11 mil 900 metros cuadrados de superficie vial en 70 colonias de Chetumal, para el bienestar de más de 117 mil habitantes con calles seguras y funcionales.

Como resultado del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, en el que las personas están en el centro de las acciones, se trabajó de forma coordinada con dependencias del gobierno del estado para transformar en infraestructura para el desarrollo social y económico, incluyendo caminos sacacosechas, espacios educativos, deportivos, de seguridad y protección social.