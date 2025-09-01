Arranca en Tamaulipas la siembra de Trucha Pinta

En representación de gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de trabajo de personal técnico de la Subsecretaría, se dio inicio al proyecto acuícola en la localidad de Valle Hermoso, con la siembra de 700 alevines de trucha pinta, provenientes de Michoacán.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza precisó que el lote de organismos introducidos en la granja cuenta con certificado de sanidad, garantizando la producción de un alimento seguro para su consumo o comercialización.

“Este proyecto tiene como objetivo no solo impulsar la producción acuícola en la región, sino también fomentar el desarrollo económico local mediante la generación de empleo para los habitantes y ejidatarios de Valle Hermoso”, indicó.

Asimismo, el Sistema DIF Estatal, cuya intervención ha sido clave en la organización y capacitación de los pobladores, permitirá asegurar la permanencia del proyecto a largo plazo.

Montagner Mendoza puntualizó que este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias a la excelente coordinación institucional entre el DIF Estatal y las Secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.