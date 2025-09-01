Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca implementa nuevo tratamiento para pacientes con dolor lumbar crónico

El neurocirujano Rodrigo Vásquez Gijón compartió que “con estas intervenciones, los pacientes recuperan su bienestar en cuestión de horas”

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) del IMSS Bienestar, un equipo de médicos con especialidad en neurocirugía proporcionan un tratamiento avanzado no convencional para remediar el dolor lumbar crónico de los pacientes, siendo incluso factible el poder recuperar la movilidad.

Las técnicas empleadas por los médicos resultan poco invasivas, puesto que los procedimientos son llevados a cabo de manera pronta y segura, además de ser gratuitos; éstas implican una alternativa ante el resto de tratamientos que involucran fármacos, fisioterapia o ejercicio, los cuales pueden llegan a ser deficientes.

Al respecto, el neurocirujano Rodrigo Vásquez Gijón compartió que “con estas intervenciones, los pacientes recuperan su bienestar en cuestión de horas”. De igual forma, externó su agradecimiento al equipo de anestesiología y enfermería por la labor que emprenden durante estos procedimientos, los cuales comienzan con una evaluación pormenorizada de historia clínica, exploración física y estudios de laboratorio, gabinete y neurofisiológicos.

Una vez determinado el diagnóstico, se pasa a diseñar un plan de tratamiento hecho ex profeso para las necesidades de cada persona, el cual puede constar de rehabilitación, control de peso, fortalecimiento muscular, medicamentos, infiltraciones y radiofrecuencia, al igual que acupuntura y cirugía.

De manera posterior, el paciente deberá dar seguimiento a su condición en aras de calificar la posible mejoría que haya con el tratamiento y realizar ajustes de así requerirlo.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca provee atención de forma semanal, mediante consulta externa, a más de 190 pacientes que asisten por dolor de espalda o de cuello crónico.