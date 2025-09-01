Mazatlán recibirá cinco cruceros en septiembre

Arribo de cruceros a Mazatlán

Durante septiembre, el puerto de Mazatlán recibirá la visita de cinco cruceros que sumadas a las 66 que arribaron anteriormente, la cifra llegará a 71 embarcaciones en total al término de este mes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, indicó que Mazatlán destaca como un destino turístico de clase mundial, que resulta atractivo para visitantes internacionales.

“La presencia de los cruceristas en Mazatlán beneficia a los comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos y de transporte, lo que fortalece enormemente a la economía local”, expresó.

Durante su estancia en la zona, los turistas recorren sus principales atractivos, como el Malecón, la Plazuela Machado, el Mercado Municipal Pino Suárez, el Clavadista y la Catedral entre otros.

Este lunes arribó al puerto el Navigator Of The Seas, con 3,583 pasajeros y 1,248 tripulantes. La embarcación venía de Los Cabos y al dejar Mazatlán partirá rumbo a Puerto Vallarta.

La derrama económica estimada que generará la embarcación es superior a los 6 millones de pesos. Los siguientes arribos están programados para los días 3, 17, 22 y 30 de septiembre.