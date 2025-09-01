Rocha Moya asiste a Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya asistió al Palacio Nacional para estar presente en su primer informe de gobierno, donde estuvieron presentes todos los mandatarios estatales, así como el gabinete federal y representantes de sectores productivos de la sociedad.

En su mensaje, Sheinbaum se dirigió a los gobernadores, a quienes les dijo que “vamos bien y vamos a ir mejor”.

“Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar, con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honradez siempre, la confianza depositada en mí”, indicó.