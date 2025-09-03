Operativos en Sinaloa dan como resultado el arresto de delincuentes y aseguramiento de armas y vehículos

Verona Hernández Valenzuela

Autoridades del Grupo Interinstitucional detuvieron a tres civiles este martes, localizaron armas, municiones y aseguraron vehículos en diferentes operativos, así lo informó la Vocera de la Secreataría de Seguridad Pública, Verona Hernández Valenzuela durante la conferencia de la vocería.

Hernández Valenzuela indicó que en el Campo Agrícola Santa Martha, sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, se localizaron un arma larga, cargador y 24 cartuchos.

En Culiacán, se aseguraron a dos civiles en un vehículo con un arma de fuego marca Glock calibre 9 mm, tres cargadores abastecidos y 10 celulares que fueron asegurados.

En otro operativo en la misma zona, se detuvo a un civil a quien se le aseguró un automóvil marca Kia, y un arma corta tras impactarse contra una vivienda al tratar de evadir a la autoridad.

Asimismo, expuso que del 25 al 31 de agosto, 34 personas fueron detenidas por diversos delitos y actualmente están sujetas a proceso; se recuperaron 60 vehículos con reporte de robo, se recuperaron 32 unidades más que fueron utilizadas en diferentes hechos delictivos.

Agregó que se aseguraron 82 armas de fuego, 20,067 municiones, dos granadas y seis artefactos explosivos, se incautaron 30 litros de metanfetaminas, ocho kilogramos de marihuana y se destruyó un plantío de marihuana, tres laboratorios clandestinos y 31 áreas de almacenamiento de precursores químicos.

La vocera precisó que, en la última semana se retiraron 15 cámaras de videovigilancia irregulares de la vía publica por medio del operativo del retiro que continúa.

Finalmente, mencionó que se incautaron cinco inmuebles donde se localizó material ilícito, así como también se ejecutaron cuatro órdenes técnicas de investigación.