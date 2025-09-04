En Mazatlán, Rocha Moya inaugura el primer “Sendero de Paz”

Rocha Moya inaugura "Senderos de Paz", en Mazatlán

Acompañado por militares y de la Guardia Nacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya inauguró en la colonia Santa Fe, el primer parque denominado “Senderos de Paz”, espacio recuperado del abandono y que servirá a partir de ahora para la convivencia familiar y la práctica de deportes al aire libre.

Como parte de una gira de trabajo por el municipio de Mazatlán, Rocha Moya concluyó esta jornada en el sector de Santa Fe, donde arribó acompañado por la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez; y por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz, para entregar este nuevo parque.

En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que estas áreas habían estado en el abandono y olvidadas por parte de los gobiernos, pero ahora se busca rescatarlas y convertirlas en espacios seguros para el esparcimiento de las familias.

Al dar la bienvenida, Palacios Domínguez le agradeció al gobernador la recuperación de este parque, que se convierte en el primer “Sendero de Paz” para que Mazatlán tenga espacios seguros para la convivencia familiar, el esparcimiento y que los niños y jóvenes tengan lugares adecuados para la práctica de sus deportes preferidos.

“Hoy es un día muy especial porque estamos cumpliendo un sueño para los habitantes de esta comunidad, recuperando este parque, que es el centro de esta comunidad para transformarlo en el primer Sendero de Paz. Eso es posible gracias al apoyo de nuestro amigo el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para que Mazatlán tenga espacios seguros, dignos, para el crecimiento y el desarrollo social”, expresó.

Asimismo, reconoció que este compromiso cumplido, como es el rescate de este espacio público, es también gracias a la colaboración del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Cristina Ovalle Acosta, expuso que la inversión fue de 2 millones 542 mil pesos, pues el parque consta de un campo de futbol con pasto sintético con cerca perimetral, canchas de voleibol y basquetbol, juegos infantiles, andadores para caminar y correr, bancas, así como un mural artístico titulado El Jardín de los Valores, en el que participaron en su elaboración 40 niñas y niños de esta colonia.

Todo el parque tiene 47 lámparas led que iluminan las diferentes secciones y además se rehabilitó una antigua caseta de policía que estaba en desuso, esto para brindar seguridad permanente en la zona.