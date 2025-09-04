Ni un paso atrás en la transformación, ¡Vamos por el camino correcto con un gobierno honesto!: Mara Lezama

Mara Lezama

Al rendir su Tercer Informe al Pueblo, la gobernadora Mara Lezama convocó a las y los quintanarroenses a defender juntos lo alcanzado, profundizar la transformación y no permitir retrocesos.

Con resultados históricos en bienestar social, salud, educación y combate a la corrupción, el gobierno de Quintana Roo consolida el nuevo modelo de desarrollo con prosperidad compartida.

“Gracias al apoyo de Claudia Sheinbaum y la participación de todos los sectores de la ciudadanía, la Cuarta Transformación avanza en Quintana Roo”, expresó.