Reforzarán medidas de seguridad en hospitales de Sinaloa

Seguridad en Sinaloa

Con el propósito de salvaguardar la integridad de los trabajadores, familiares y pacientes dentro de los hospitales de Sinaloa, el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que se reforzarán las medidas de seguridad dentro de estas instituciones.

Asimismo, indicó que se sostuvo una reunión con todas las corporaciones de seguridad, así como los delegados del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, buscando que se notifique el ingreso de pacientes heridos de arma de fuego.

“El día de ayer nos reunimos en la novena zona militar con el personal militar, con seguridad pública municipal, estatal, fiscalías, y también estuvieron los delegados del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar. Ahí acordamos una nueva estrategia en la atención de hospitales y la evaluación de heridos, también la dinámica que van a tener las puertas de seguridad, y con ello también la notificación rápida que se debe hacer de las unidades para que no se lleven a cabo sucesos como los ocurridos anteriormente”, expresó.

Además, comentó que se mantienen los filtros de seguridad en los nosocomios, por lo que se pidió a los trabajadores de la salud portar su bata, gafete y pasar por el detector de metales.

Todo esto lo dio a conocer en la inauguración del Arranque del Ciclo Escolar 2025-2026 en instalación del plantel 37 de COBAES, “Genaro Estrada Félix” en Mazatlán.