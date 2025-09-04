Sheinbaum visitará Tamaulipas como parte de su Primer Informe de Gobierno

Américo Villarreal

Tamaulipas será de los primeros estados que visitará la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Primer Informe de Gobierno este domingo 7 de septiembre, en el Polyforum de Ciudad Victoria, así lo confirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A su llegada a Palacio de Gobierno, después de presentarse en los trabajos de la Mesa de Seguridad, Villarreal Anaya explicó que ya se realizan los preparativos de esta visita, ya que “por primera vez una presidenta recorrerá el país para compartir el contenido de su informe de Gobierno”.

“Con mucha satisfacción ya nos han confirmado su agenda, en esta iniciativa también inédita, a nivel nacional, que por primera vez una presidenta hace presencia después de su informe para venir a compartirlo en cada una de las entidades de nuestro país; en Tamaulipas, tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a la dos de la tarde”, expresó.

En el Polyforum de esta capital, la presidenta expondrá ante ciudadanos tamaulipecos los programas de bienestar, así como las obras y proyectos estratégicos que impulsa su gobierno para el desarrollo y beneficio del estado.