Alertan a padres poblanos sobre riesgos de compras en línea para menores

Compras en Línea Asia woman shopping online at home. Relax and search goods in shopping website.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lanzó un llamado urgente a madres y padres de familia para reforzar la vigilancia del uso de internet y plataformas de comercio electrónico por parte de niñas, niños y adolescentes, con el fin de proteger su integridad.

De acuerdo con la Policía Estatal Cibernética, el acceso sin control a dispositivos y tiendas digitales puede exponer a los menores a productos inapropiados, ilegales o peligrosos, además de riesgos financieros si tienen acceso a datos sensibles.

Para prevenir incidentes, la SSP recomendó a las familias implementar medidas de autocuidado, entre ellas:

Controles parentales en juegos, consolas y tiendas digitales.

Supervisar el uso de dispositivos y aplicaciones.

Evitar compartir datos bancarios o contraseñas con los menores.

Configurar notificaciones y alertas para monitorear compras.

Dialogar abiertamente con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos del internet.

La Policía Cibernética recordó que está disponible el número 22-22-13-81-11, habilitado las 24 horas, para ofrecer asesoría directa a la ciudadanía en caso de dudas o incidentes.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, reiteró su compromiso de acompañar a madres y padres en la protección de la niñez y adolescencia frente a los riesgos digitales que conllevan las nuevas tecnologías.