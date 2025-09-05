Autoridades de Sinaloa aseguran fusil Barrett y detienen a cinco personas

Vocera de Seguridad Estatal, Verona Hernández Valenzuela

La vocera de Seguridad Estatal, Verona Hernández Valenzuela, informó que el Grupo Interinstitucional, integrado por elementos de los tres órdenes de gobierno, desplegó un operativo en distintos municipios de Sinaloa que dejó como resultado la detención de civiles, el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico, vehículos con reporte de robo y materiales para drogas sintéticas.

En Culiacán, fueron detenidas cinco personas, entre ellas dos menores de edad, a quienes se les decomisaron tres fusiles, tres armas cortas, cargadores, cartuchos y dos vehículos.

Además, en la zona norte de la ciudad se atendió un reporte de disparos que llevó al aseguramiento de un domicilio y dos automóviles; en uno de ellos se localizó un fusil Barrett calibre .50 mm, junto con dos fusiles M4, dos armas cortas, cargadores y municiones. La vivienda quedó bajo resguardo en espera de una orden técnica de investigación.

En Navolato, se detuvo a un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo, mientras que en Mazatlán se recuperaron tres motocicletas robadas.

Como parte de la estrategia contra el narcotráfico, también fueron localizadas cinco áreas de almacenamiento de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas en comunidades de Culiacán, Elota y Cosalá.

Finalmente, la vocera reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del 911 y recordó que el 089 permanece disponible para realizar denuncias anónimas de manera segura, con el fin de fortalecer la seguridad en el estado.