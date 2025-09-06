Tamaulipas busca fortalecer el turismo en comunidades rurales

El gobierno de Tamaulipas trabaja en productos turísticos donde buscan mostrar la belleza del estado e impulsar a México como el mejor y más variado destino turístico del mundo, así lo informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo estatal.

Asimismo, destacó que se están analizando, junto con comunidades, las mejores estrategias para captar el mayor número de visitantes, así como las mejoras que impulsen el desarrollo.

“Se está preparando la ‘Ruta del Bernal’ en el municipio de González, el Corredor Gastronómico Interejidal comenzando en Ciudad Victoria y que se ampliará a otros municipios como Aldama, Ocampo, entre otros más”, expresó.

“Además, daremos a conocer en breve otros espacios en donde proyectaremos las riquezas del estado como en Jaumave y uno más en torno al cenote, de lo que se trata es de potencializar nuestros atractivos turísticos”, agregó.

No obstante, expuso que el gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal promotor de que se fortalezca y apoye a las comunidades, porque el desarrollo y bienestar en su administración debe llegar a todos los rincones de la entidad.

En cuanto al proyecto del Corredor Gastronómico Interejidal, mencionó que le dará un plus a los municipios participantes, donde se colocarán desde señalética, un arco de ubicación, certificación de cocineras tradicionales, entre otros apoyos más.

Hernández Rodríguez finalizó diciendo que con estas estrategias, se busca atraer más turismo y visitantes a las comunidades rurales, generando más derrama económica, empleo y desarrollo para esos municipios.