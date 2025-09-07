En Chiapas, el Verde tiene músculo y camino propio: Luis Armando Melgar

Luis Armando Melgar

El senador Luis Armando Melgar afirmó coincid plenamente con su compañero y amigo del Partido Verde, Arturo Escobar, al recalcar que en México y en Chiapas no se puede ni se debe olvidar el grave daño que provocaron quienes, bajo el amparo de Morena, se enriquecieron a costa del pueblo.

Melgar fue enfático al señalar que personajes como Rutilio Escandón, hoy refugiado en Miami, junto con Pepe Cruz y el llamado Grupo Tabasco con todos sus cómplices, “cínicamente saquearon, violentaron y lastimaron la tranquilidad y la prosperidad de un pueblo noble y trabajador”.“Nunca debemos olvidar lo que hicieron. Gobernaron con soberbia y con impunidad, le dieron la espalda a la gente y usaron el poder para servirse, no para servir. Hoy el pueblo sabe distinguir y elige un camino diferente: el camino verde, con músculo y con dignidad”, expresó el legislador chiapaneco.

El senador subrayó que el tiempo de la corrupción y la impunidad quedó atrás. Hoy, en la Nueva ERA de Chiapas, se gobierna con humanismo, justicia social y resultados que transforman la vida de las familias.Gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo, se está consolidando un modelo de gobierno que escucha a la gente, combate la corrupción y construye oportunidades económicas y sociales reales.“Con mucho esfuerzo, hemos recuperado la paz y la honestidad en la vida pública.

Esa es la base para transformar a Chiapas en una tierra de oportunidades, con justicia económica, desarrollo productivo y dignidad para nuestra gente”, enfatizó.Melgar también respaldó el mensaje de Arturo Escobar sobre la posibilidad de que el Partido Verde compita de manera independiente en las elecciones intermedias de 2027. Señaló que esta postura refleja la madurez de un partido con propuestas propias, una visión clara de desarrollo sustentable y un compromiso real con la gente.“Estamos listos para caminar con nuestras banderas y nuestros valores. El Verde no es un partido de coyunturas, es un movimiento que defiende la justicia ambiental, la equidad social y la economía productiva. Si es necesario, en 2027 competiremos con nuestros propios candidatos, porque sí tenemos con qué construir gobiernos diferentes”, finalizó Melgar.