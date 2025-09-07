Reforzarán brigadistas poblanos la seguridad ambiental global en Canadá

Refuerzo. Durante su estancia en Canadá, los brigadistas poblanos participarán en tareas de combate, control y liquidación de incendios,

En un gesto de solidaridad internacional frente a los desafíos del cambio climático, el Gobierno del Estado de Puebla ha enviado a tres brigadistas forestales altamente capacitados para apoyar en el combate de incendios en Canadá, como parte de una misión coordinada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, destacó el compromiso y la preparación de los especialistas seleccionados: Idalitl Palomares García, Carlos Román Hernández Tlacomulco y Eduardo Parraguire Rodríguez, quienes cuentan con una sólida trayectoria en el manejo del fuego y han demostrado excelencia en su labor.

Cada año, la CONAFOR lanza una convocatoria nacional dirigida a brigadistas con formación especializada y capacidad para superar rigurosas pruebas físicas y técnicas. Este proceso busca conformar equipos que, mediante el intercambio de personal entre México y Canadá, fortalezcan la respuesta ante emergencias forestales de escala internacional.

Mediante el oficio CGCR-GMF-1342/2025, emitido el 13 de julio, se formalizó la solicitud de movilización por un periodo aproximado de 30 días. Durante su estancia en territorio canadiense, los brigadistas poblanos participarán en labores de combate, control y liquidación de incendios, además de tareas logísticas y de seguridad, siguiendo los protocolos establecidos por el país anfitrión.

La participación de Puebla en este tipo de operativos internacionales no solo enaltece el nombre del estado, sino que reafirma el profesionalismo y la vocación de servicio de quienes trabajan día a día por la protección de los ecosistemas. Esta colaboración representa un paso firme hacia la construcción de redes globales de apoyo ambiental, donde la experiencia local se convierte en un recurso valioso para enfrentar retos comunes.