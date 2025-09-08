Capturan en Colombia a cinco integrantes de una red que falsificaba dólares y euros

Cinco detenidos de una red que falsificaba dólares y euros

Cinco integrantes de una organización dedicada a falsificar y comercializar dólares, euros y pesos mexicanos a través de las redes sociales, fueron capturados en el departamento colombiano de Santander (noreste), así lo informó este lunes la Fiscalía.

Las detenciones se realizaron en Bucaramanga, capital del departamento y en Sabana de Torres. En los operativos también se aseguraron 7.894 millones de pesos colombianos, 12 millones de dólares estadounidenses y 150 euros falsos.

Asimismo se decomisaron papel, tintas, sellos, planchas y fajos de billetes falsos, entre otros elementos, añadió la Fiscalía, que contó con el apoyo de la Agencia del Servicio Secreto de Etsados Unidos y el Banco de la República de Colombia (emisor).

No obstante, indicó que la comercialización del dinero falso se hacía a través de redes sociales y que los “envíos se hacían con la fachada de billetes didácticos para evadir los controles de las autoridades”.

Les fueron incautados delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir agravado, cargos que no fueron aceptados por los delincuentes, identificados como los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza; Fabián Sánchez Aro, Maycol Calvo y Nancy Rodríguez Núñez.