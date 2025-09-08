Rocha Moya asegura que “Senderos Seguros” es una acción del gobierno para combatir la violencia

Rocha Moya en conferencia de prensa

“La implementación de los “Senderos Seguros” tiene como propósito desarrollar acciones que conduzcan a disminuir o atacar las causas que provocan el delito, en particular a través del impulso de áreas deportivas, recreativas y culturales, por lo que en Sinaloa ya se está avanzando en este sentido", informó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó que en el marco de la reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se tomaron diversos acuerdos para fortalecer un ambiente de paz, por lo que tras inaugurar un proyecto de esta naturaleza en la colonia Santa Fe de Mazatlán, ahora se trabaja en Culiacán.

“Estamos desarrollando un proyecto, un sendero seguro en especie de parque lineal en el Boulevard Agricultores, ya lo estamos trabajando, lo estamos haciendo en coordinación, es un proyecto que nos cuesta 20 millones de pesos, lo estamos haciendo en partes iguales el municipio y nosotros”, indicó.

Rocha Moya puntualizó que para concretar estos espacios, se trabaja de la mano con autoridades militares y el sector empresarial; “Está participando el Ejército de manera muy entusiasta, entonces ¿qué es lo que queremos ponerle? Ya ven que en ese boulevard hay partes muy anchas, entonces queremos poner canchas de voleibol, queremos poner canchitas de fútbol rápido, hay una serie de cosas que convocan a la gente a que vayan a visitar, vayan y practiquen algún deporte y puedan distraerse, también estamos invitando a los empresarios a que nos ayuden a poner algunas bancas y les vamos a poner el nombre de su negocio”, expresó.

Además, mencionó que otros de los acuerdos alcanzados dentro del Consejo fue intensificar los trabajos de inteligencia para detener delincuentes, fortalecer a la Guardia Nacional para que alcance una proximidad superior con la ciudadanía y robustecer las policías locales, programas que ya se encuentran en fase de implementación en la entidad.