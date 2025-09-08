SEP Puebla implementar jornada contra el abuso y maltrato infantil

SEP Puebla impulsa jornada contra el abuso y maltrato infantil

La Secretaría de Educación Pública de Puebla llevó a cabo una jornada de concientización para visibilizar la importancia y gravedad del abuso sexual y maltrato infantil, con el propósito de garantizar un ambiente escolar seguro, de confianza y respeto para todos los alumnos.

Esta primer jornada del ciclo escolar 2025-2026 se realizó en el Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui, donde participaron estudiantes y padres de familia.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional que se desarrollará en escuelas públicas y particulares de todo el país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En el estado se implementó una iniciativa adicional, la secretaría contemplará también al nivel de Inicial y Media Superior, con el acompañamiento de la organización JUCONI (Junto con las Niñas y los Niños).

Durante el encuentro, el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, precisó que en la educación es indispensable avanzar de manera conjunta y es importante diseñar estrategias que fortalezcan la protección de la niñez. Indicó que la defensa de los derechos de los menores no corresponde a una sola persona ni a una sola institución, sino que requiere del esfuerzo coordinado de toda la sociedad.

Asimismo, informó que actuarán con firmeza y sensibilidad ante las problemáticas prioritarias de la entidad, pues la prevención es el camino. “Estas acciones representan una oportunidad para mejorar el sistema educativo en todo el estado de Puebla, ya que fortalecen las condiciones para el bienestar de las comunidades escolares”, finalizó.