Sheinbaum afirma que va a seguir trabajando en Sinaloa para conseguir la paz

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en la mañanera su compromiso para continuar con el trabajo de pacificación en Sinaloa y adelantó que hubo buenos resultados durante agosto en materia de seguridad, como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad.

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más; venía una disminución, después vino un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, un reforzamiento y se va a seguir atendiendo. Vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando”, indicó.