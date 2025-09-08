Tamaulipas participa en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral

Tercera Sesión Ordinaria

La Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral (CONACENTROS) llevó a cabo su Tercera Sesión Ordinaria de 2025 en Puerto Vallarta, Jalisco, con la participación de representantes de los Centros de Conciliación del país, entre ellos Tamaulipas, así como de autoridades federales e invitados internacionales.

Durante la jornada, se aprobaron acuerdos para fortalecer la operación de estas instalaciones de todo el país, entre ellos los siguientes: Aplicación Cuatrimestral del análisis de productividad; Creación de la página oficial de CONACENTROS en redes sociales y Proceso de elección de la presidencia del grupo de trabajo “Normatividad y Criterios”.

El director general del Centro de Conciliación de Tamaulipas y secretario técnico de la CONACENTROS, José Ives Soberón Mejía, encabezó los trabajos de la sesión y la toma de acuerdos en el pleno.

La presidenta del organismo a nivel nacional, Nayely Landa González, directora general del CCL Veracruz, agradeció la participación de autoridades invitadas, entre ellas la Tey Wendolyne Retana Alarcón, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, y Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Asimismo, se contó con la presencia de representantes de organizaciones y gobiernos internacionales. Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba; Luis Pablo Solorio, agregado principal laboral de la Embajada de los Estados Unidos de América y Anique Bruce, analista de Políticas para Empleo y Desarrollo Social del Gobierno de Canadá, quienes puntualizaron sobre los avances del modelo mexicano de conciliación como un referente internacional en materia laboral.

La sesión fue clausurada por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Ricardo Barboza Ascencio, quien indicó el compromiso del estado con la implementación de la reforma laboral y reconoció los esfuerzos de la comisión, por fortalecer la conciliación como vía principal para la solución de los conflictos de trabajo.