Tamaulipas respalda acciones federales contra el huachicol

Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, expuso su respaldo a las detenciones y operativo por el caso del huachicol fiscal esquema que durante mucho tiempo permitió el contrabando de combustible mediante diversos puertos nacionales.

“Las medidas emprendidas por el Gobierno Federal confirman que el compromiso se mantiene firme contra la corrupción, fortalecen el estado y generan confianza en la ciudadanía, porque nadie debe estar por encima de la ley”, expresó.

En una entrevista después de la ceremonia semanal de Honores a la Bandera, Villarreal Anaya afirmó que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo indica que las políticas federales se ven reflejadas en proyectos de infraestructura de largo alcance.

“Es gracias a la lucha contra la corrupción que se han podido realizar grandes obras para nuestra nación”, agregó.