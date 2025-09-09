Continua Manolo Jiménez obras de infraestructura en los 38 municipios de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas realizó una gira de trabajo por los municipios de la región Centro, donde implementó el programa Con Obras Sociales a Pasos del Gigante, dentro de la cual se llevarán a cabo obras prioritarias en Sacramento y Nadadores con una inversión de 21.6 millones de pesos.

“Excelente gira de trabajo por la región Centro-Desierto en los municipios de Sacramento y Nadadores donde detonamos el gran programa de Obras Sociales a Pasos de Gigante con acciones que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, mencionó Jiménez Salinas.

Asimismo, a nivel estatal se invertirán más de 500 millones de pesos en este programa en trabajos de pavimentación, recarpeteo, agua, drenaje, electrificación, remodelación y embellecimiento de espacios públicos, infraestructura educativa y deportiva, entre otras, al interior de las colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios de Coahuila.

En Sacramento, en donde se tienen destinados 6.4 millones de pesos dentro de este programa, se dio arranque a la rehabilitación del sistema de agua potable en la colonia 7 de Abril, trabajos en los que se aplicarán alrededor de cuatro millones de pesos.

Mientras que, en Nadadores, en donde se tienen contemplados 15.2 millones de pesos, se puso en marcha la construcción de la Línea Verde en la tercera etapa de la Plaza Juárez, trabajos en los que se invertirán cinco millones de pesos.

El mandatario coahuilense indicó que además de este tipo de obras, su administración trabaja en otros igual de importantes como el Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, el cual, en coordinación con el Gobierno Federal, se invertirán en Coahuila más de 600 millones de pesos para la producción de ganado de engorda para consumo interno y de exportación.

Explicó que de este presupuesto, 340 millones se destinarán para créditos para los micro, pequeños y medianos, ganaderos y productores con un 8% de interés anual; créditos sumamente accesibles que servirán a los productores para la engorda de su ganado y que lo puedan vender a buen precio en el mercado nacional.

No obstante, dentro de otra parte de este proyecto se destinarán alrededor de 200 millones de pesos para rehabilitar el rastro de Monclova y elevarlo a Rastro TIF, y de igual manera la empacadora, así como mejorar también el Rastro TIF de Villa Unión; y se invertirá en la mejora del centro de subastas de Muzquiz.

Manolo Jiménez mencionó que igualmente, se aumentará casi en 100% el subsidio para los productores por la compra de los sementales, “antes el subsidio era de veinte mil pesos por cada semental, ahora va a ser un subsidio de treinta y cinco mil pesos por cada semental; de esa manera, fortalecemos la ganadería de Coahuila” precisó.

El Mandatario estatal comentó que él y todo el equipo de su administración trabaja en temas igual de importantes para los pobladores como el de Salud, con la rehabilitación de los centros de salud y hospitales generales de la entidad, en donde se tiene un abasto del más del 85%; la entrega de la Tarjeta de la Saluda Popular, con la que más de 20 mil adultos mayores sin seguridad social tiene acceso a consultas, medicamentos, análisis completamente gratuitos; o el Centro de Telemedicina, desde donde consultan especialistas a pacientes que acuden a los centros de salud de ejidos más alejados de centros urbanos.

Así como los programas de Mejora como el Despenzón, los mercaditos, entre otros.

El gobernador finalizó diciendo que el tema más importante y en el que se trabaja día con día es el de seguridad, en donde se tiene una gran coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, el estado, los municipios, trabajo gracias al cual “Coahuila se mantiene como uno de los mejores estados para vivir con nuestras familias”.