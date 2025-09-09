En Sinaloa reforzaran seguridad durante las Fiestas Patrias 2025

Plan General de Operaciones Fiestas Patrias 2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se reunió con las direcciones y secretarías de Seguridad Pública de los 20 municipios, con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía durante los festejos del Aniversario de Independencia.

Si bien, cada municipio tiene sus propias medidas en cuanto a la seguridad, existe la intención de que se forme una estrecha coordinación por parte de todas las corporaciones de seguridad.

En la reunión, se revisó el Plan General de Operaciones Fiestas Patrias 2025, el cual contará con la participación activa del Grupo Interinstitucional, conformado por instituciones de seguridad municipales, estatales y federales.

A los ciudadanos se les invita a ser responsables durante la celebración y en cuanto a cualquier problema que puedan surgir, se pone a su disposición, los números telefónicos el 9-1-1 y el 089. Haciendo énfasis en evitar el mal uso de las líneas de servicios de emergencias, para no saturarlas y distraer a los socorristas, en caso de que surja una problemática real.