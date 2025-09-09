SEBIDES Sinaloa invita a participar en la Rodada Mexicana “Aventura Narnia”

Rodada Mexicana 2025 “Aventura Narnia” (Graciela López Herrera)

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), invitó a los pobladores a sumarse a la Rodada Mexicana 2025 “Aventura Narnia”, que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre, con salida a las 5:00 a.m. desde Antigua Ley Express Los Ángeles (carretera Culiacán-Imala, frente al residencial Maralago), para terminar en Narnia.

La Secretaria de SEBIDES, María Inés Pérez Corral, expresó que está rodada forma parte de las iniciativas del gobernador, Rubén Rocha Moya para fomentar la participación ciudadana, fortalecer la convivencia social y promover hábitos saludables. Asimismo, con estas actividades se busca incentivar el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad sustentable que contribuye al cuidado del medio ambiente y al bienestar de los ciudadanos.

Puntualizó que la rodada será de ida y vuelta, contando con tres puntos de control para hidratación y asistencia técnica.

“Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se solicita respetar el reglamento: usar casco, guantes y ropa reflectante; seguir las señales de tránsito y las indicaciones de los organizadores; mantener una velocidad segura; y disfrutar de la experiencia con respeto hacia los demás participantes y usuarios de la vía”, mencionó.

Además, Pérez Corral indicó que en el evento estarán disponibles vehículos de apoyo (“barredoras”), seguridad coordinada por los tres órdenes de gobierno y acompañamiento de Protección Civil, Cruz Roja y Secretaría de Salud.