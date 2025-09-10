Reynosa factible para el desarrollo de parques eólicos dentro del Plan de Fortalecimiento 2025-2030

Reynosa factible para el desarrollo de parques eólicos bajo el Plan de Fortalecimiento

Como parte del Plan de Fortalecimiento 2025-2030, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón realizó un recorrido en Reynosa junto con personal de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en puntos estratégicos para la instalación de nuevos paquetes eólicos.

Manuel Rendón explicó que la visita tuvo como propósito evaluar la factibilidad y medir la fuerza del viento en polígonos delimitados para la instalación de nuevos parques eólicos en la zona norte del estado, consolidando a Tamaulipas como líder en energías renovables a nivel nacional.

En representación del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario Rendón sostuvo una reunión con autoridades de la CFE en las instalaciones de la subestación Aeropuerto de Reynosa, con el objetivo de identificar áreas potenciales de desarrollo y conocer las capacidades eléctricas y técnicas para futuras conexiones o ampliaciones.

“Bajo la encomienda del secretario Walter Julián Ángel, en Tamaulipas nos sumamos a la transición energética de nuestro país, impulsando proyectos que fortalezcan la generación de energías limpias y garanticen un futuro sostenible”, indicó.