SSP Sinaloa presenta resultados de aseguramientos de septiembre 2024 a 2025

Verona Hernández Valenzuela

A través de distintos operativos en el estado, las autoridades del Grupo Interinstitucional han presentado los resultados en diversos aseguramientos realizados de septiembre de 2024 a septiembre de este año, donde se destaca el aseguramiento de civiles, armamento y presuntas drogas, además de la recuperación de vehículos.

Durante conferencia de prensa, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que se han detenido a 1,703 personas, recuperado 2,875 vehículos con reporte de robo; además, se han asegurado 2,370 vehículos, 3,751 armas, 998 mil 128 municiones, 274 granadas y 5,288 artefactos explosivos improvisados, mismos que fueron destruidos.

Asimismo se aseguraron 9,498 kilos y 2,825 litros de metanfetaminas; 75 kilos de fentanilo, 1,608 toneladas de precursores químicos, 3 mil kilos de cocaína y 5 mil 27 kilos de marihuana; igualmente se han localizado y deshabilitado 1,207 áreas de almacenamiento de precursores químicos, 227 laboratorios, 2,924 plantíos de amapola y 6 mil tres plantíos de marihuana.

Se indicó que, en dicho periodo, se aseguraron 129 inmuebles, 2,914 máquinas tragamonedas, se han realizado 428 ordenes técnicas de investigación, se han retirado de la vía pública 2,603 cámaras instaladas de manera irregular y 1,067 motocicletas han sido aseguradas por no contar con placas de circulación o por no comprobar su pertenencia.

Resultados del 9 de septiembre de 2025

Por otra parte, Hernández Valenzuela informó que el día de ayer en Culiacán, las autoridades de manera coordinada al realizar recorridos en el fraccionamiento Parque Urbivilla, aseguraron a 10 personas, 15 armas, cartuchos y cargadores de distintos calibres, así como dos vehículos con reporte de robo. En una distinta tarea de seguridad en el mismo municipio, se aseguró a un civil en posesión de presunta droga y una motocicleta, la cual resultó con reporte de robo.

Además, en distintos hechos en la capital del estado y Concordia, el Grupo Interinstitucional aseguró un arma, cuatro cargadores, 717 cartuchos de diversos calibres, ropa táctica y un radio. Igualmente, en el municipio de Cosalá se localizaron y deshabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de droga.