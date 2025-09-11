Avanza construcción de Ciudad Judicial en Tamaulipas

Avance en la construcción de la Ciudad Judicial en Tamaulipas

La nueva Ciudad Judicial es un pilar de la transformación del Poder Judicial de Tamaulipas, gracias al impulso del gobierno estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Así lo informó el titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, quien indicó que este proyecto refleja una visión estatal de transformar y modernizar la impartición de justicia.

Puntualizó que en esta primera etapa se presenta un avance significativo con una inversión superior a los 150 millones de pesos destinados a la edificación principal y a obras complementarias como cafetería, caseta de vigilancia, estacionamiento, cisterna y cuarto de máquinas.

“Este complejo contará con juzgados familiares, civiles y penales, distribuidos en un edificio de dos niveles, diseñado para garantizar mayor eficiencia y accesibilidad en el sistema judicial”, precisó Cepeda Anaya.

Añadió que la Ciudad Judicial que se construye en la capital del estado, es parte de una reforma estructural, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer al Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía.

Esta edificio será de dos niveles, ubicándose en la planta baja, cuatro juzgados familiares, pasillo de acceso, dos patios centrales, área de actuarios y salón de administración e informática, mientras que en la planta alta, dos juzgados menores, tres familiares, sala de audiencia general, juzgado de ejecución de medidas para adolescentes.

Además, se contratará con bodegas, servicios sanitarios, cisterna, cuarto de máquinas y de control de basura.