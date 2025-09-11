Lilia Cedillo Ramírez es reelecta como rectora de la BUAP en una jornada sin incidentes

Ventaja. En el Sector Académico, de un padrón de 4 mil 534 docentes, Cedillo obtuvo 3 mil 715 votos, Cansino 405 y Paredes 116.

En una jornada electoral marcada por la participación activa de la comunidad universitaria y la ausencia de incidentes mayores, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ratificó a Lilia Cedillo Ramírez como su rectora para el periodo 2025-2029.

La Comisión Electoral de la BUAP dio a conocer los resultados del proceso realizado el pasado 10 de septiembre, en el que Cedillo Ramírez obtuvo una contundente victoria con el 78% de los votos sectoriales del Consejo Universitario. De los 223 votos emitidos, 175 fueron a favor de la actual rectora, mientras que su contendiente, César Cansino Ortiz, recibió 48.

Resultados por sectores

En el Sector Académico, Cedillo logró el respaldo de las 44 unidades académicas, acumulando 88 votos sectoriales.

En el Sector Estudiantil, Cansino obtuvo ventaja en 24 unidades, frente a las 20 de Cedillo, con 48 y 40 votos respectivamente.

En el Sector de Directores, los 44 votos fueron para Cedillo.

En el Sector no Académico, los tres votos sectoriales también favorecieron a la rectora.

Participación general

La elección movilizó a 81,574 estudiantes, de los cuales 34,617 votaron por Cedillo, 31,127 por Cansino y 9,492 por Ricardo Paredes. Se registraron 6,338 votos nulos.

En el Sector Académico, Cedillo recibió 3,715 votos de un padrón de 4,534 docentes. En el Sector Administrativo, 2,774 trabajadores votaron por ella, frente a 331 por Cansino y 98 por Paredes.

En el conteo universal, Cedillo acumuló 41,150 sufragios, consolidando su liderazgo frente a los 31,863 de Cansino y 9,706 de Paredes.

Próximos pasos

La Comisión Electoral informó que los pocos incidentes registrados serán atendidos el jueves 11 de septiembre, mientras que la calificación oficial del proceso se realizará el viernes 12.

Con este respaldo mayoritario, Lilia Cedillo Ramírez continuará al frente de la Rectoría de la BUAP, reafirmando su compromiso con la comunidad universitaria y su visión para los próximos cuatro años.