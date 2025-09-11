Querétaro ofrece variedad de experiencias para puente de Fiestas Patrias

Fiestas patrias en Querétaro

Con motivo del puente vacacional de fiestas patrias, el estado de Querétaro, cuna del movimiento de Independencia, se convierte en una de las mejores opciones para visitar ya que ofrece experiencias llenas de historia, sabor y diversión.

Caminar por las calles de la ciudad es encontrar secretos, conocer las casas donde se reunieron los conspiradores es envolverse en la historia, visitar los monumentos que rinden honor a estos personajes es ser testigo de la Independencia y darse una vuelta por los museos que rememoran estos episodios es una gran experiencia que conecta con nuestra historia.

También se pueden vivir las fiestas patrias entre los históricos muros de una hacienda. Una de las opciones es el Hotel Hacienda la Muralla, que para este 15 de septiembre ofrece una noche mexicana con cena buffet, baile folklórico, música de DJ, así como la ceremonia del tradicional grito de Independencia acompañada de pirotecnia, feria, rifas y toro mecánico que aseguran diversión para toda la familia.

Además, existe un museo dedicado a la historia de la conspiración, el cual exhibe murales y objetos que narran los eventos del movimiento independentista. Este sitio es una parada obligada para admirar su arquitectura y escuchar los relatos que estas pinturas tienen para contarte sobre los personajes con un papel primordial en la guerra de la Independencia; está abierto de martes a domingo de 10:30am a 18:30pm.

Ruta del Arte, Queso y Vino

Un must es conocer la Ruta del Arte, Queso y Vino, que es el principal producto turístico del estado y recibe anualmente más de un millón de visitantes directos a viñedos y queserías, con una derrama económica superior a cuatro mil millones de pesos.

Esta ruta comprende los municipios de El Marqués, Santa Rosa Jáuregui, Colón, Ezequiel Montes (incluye Bernal) y Tequisquiapan, y permite a los visitantes conocer la cultura del queso y el vino, visitar ranchos queseros y bodegas, pasear entre viñedos y cavas, y disfrutar de mercados artesanales y otros productos de la región.