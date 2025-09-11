Respalda Mara Lezama paquete económico 2026 propuesto por Claudia Sheinbaum

Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó todo el respaldo del pueblo quintanarroense al paquete económico que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión para el ejercicio del año próximo.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo destacó que el paquete económico 2026 está enmarcado en los principios de la Cuarta Transformación, al garantizar la continuidad y fortalecimiento de los programas del bienestar, primero de los pobres.

Mara Lezama dio a conocer que el Gobierno de México garantiza todos los derechos de los mexicanos e impulsa la inversión, tal y como lo expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El paquete económico contempla aumento sustancial en materia de salud, principalmente en el IMSS-Bienestar; en educación, en vivienda y en inversión pública.

La gobernadora de Quintana Roo hizo notar que los programas del bienestar representan justicia social para las y los quintanarroenses, como es el caso de la vivienda que en la entidad, a fines de este año, estarán firmadas 45 mil viviendas para quienes nunca tuvieron oportunidad de acceder a un patrimonio.

Por otra parte, la Gobernadora también respaldó la decisión de Claudia Sheinbaum por la nueva ley que combate la extorsión. Dijo que en Quintana Roo se trabaja fuerte contra este delito que afecta negocios, el patrimonio.

“Estamos trabajando fuerte, por eso hicimos los C2 y creamos el Grupo Centurión. Y claro que nos sumanos a la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra la extorsión”, afirmó la Gobernadora.

A lo largo del programa, Mara Lezama atendió los reportes y llamadas del público que, en esta ocasión, estuvieron relacionados con servicios públicos, como el agua potable en Cancún, los desfondes de calles y la limpieza de parques en Chetumal.

Hizo un resumen de las actividades de los últimos días, principalmente de las acciones que generan bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, como la presentación del Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya”, que fortalece el turismo comunitario de Maya Ka´an, en Quintana Roo.