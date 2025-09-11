Rocha Moya recibe a ciudadanos en Palacio de Gobierno por Brigadas del Bienestar y Kermés

Miles de ciudadanos se aglomeraron en la explanada del Palacio de Gobierno para recibir apoyos sociales y servicios administrativos gratuitos que se ofrecieron por medio de Brigadas del Bienestar, así como para degustar platillos tradicionales y antojitos en la Kermés Mexicana, donde el gobernador Rubén Rocha Moya les dio bienvenida y los invitó a seguir disfrutando de esta jornada de fiestas patrias.

Acompañado por su hija, la presidenta del Sistema DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, y por sus secretarios de Gabinete, el gobernador Rocha visitó primeramente la Kermés Mexicana, instalada en la planta baja de Palacio, justo debajo del balcón central, a cargo del mismo DIF y los distintos Voluntariados, y donde los pobladores pudieron degustar de platillos típicos, presenciar bailables folclóricos y convivir en familia en un ambiente saludable.

Rocha Moya aprovechó el evento para saludar a los asistentes donde platicó con ellos.

Los asistentes pudieron aprovechar diferentes servicios de las Brigadas del Bienestar, como la entrega gratuita de despensas alimenticias, sillas de ruedas, andaderas, muletas y lentes para lectura por parte del DIF Sinaloa; también artículos para el hogar como focos ahorradores y arbolitos de ornato, y a través del ICATSIN se ofrecieron también cortes de cabello gratis.

En cuanto a trámites, la Dirección de Vialidad y Transportes instaló un módulo para la expedición de licencias de conducir, y para que los contribuyentes pudieran aprovechar ahí mismo el beneficio del programa especial de regularización de adeudos para vehículos que deben desde 10 mil hasta 40 mil pesos en refrendos y calcomanía, mediante un único pago de 6 mil pesos, programa especial que vence este 19 de septiembre.

De igual manera, a través del Registro Civil se ofrecieron expedición de actas, así como corrección de datos; y a través de los módulos de la Secretaría de Salud, se ofrecieron consultas médicas sin costo, la aplicación de un cuadro básico de vacunas, y exámenes para la salud de la mujer.