Rocha Moya refrenda apoyo y protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos

Inauguración de las oficinas de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas

Al inaugurar las oficinas de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, ubicadas al interior de la Fiscalía General del Estado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reconoció el trabajo tanto de comunicadores como de defensores de derechos humanos y colectivos, y refrendó el compromiso de crear las condiciones para que puedan desempeñar sus labores en un entorno de seguridad.

Acompañado por la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y representantes de medios de comunicación, de colectivos de buscadoras y defensores de derechos humanos, el mandatario estatal destacó que con la creación de esta Vicefiscalía se atenderán de oficio las agresiones que sufran periodistas y defensores de derechos humanos como parte de su trabajo, sin necesidad de que los afectados interpongan una denuncia.

“Quiero refrendar el tema de que iniciamos, incluso para obrar de oficio las acciones en contra de personas luchadoras por los derechos humanos y periodistas, no se necesita denuncia, es decir, inmediatamente se atenderá”, expresó.

Asimismo, indicó que se sigue trabajando para crear las condiciones, con la debida apertura, entendiendo el entorno que se vive en el estado, para garantizar el trabajo con seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y colectivos tanto de búsqueda de desaparecidos como de la diversidad sexual.

Expuso que a partir de ahora se da vigencia plena a una decisión del Congreso del Estado, cuando en junio de este mismo año aprobó la creación de una vicefiscalía especializada para reforzar esta protección.

Por otra parte, el mandatario estatal exhortó a facilitar el trabajo de periodistas en los casos donde realizan su cobertura informativa de hechos de violencia, para resguardarlos y protegerlos a fin de que puedan hacer su trabajo con seguridad.

“Éste para mí es un pedimento muy importante, si andan periodistas por ahí resguárdenlos, más que decirles no estés aquí, por favor resguárdenlos, busquen la manera de que hagan con libertad su ejercicio y que digan con libertad qué pasa, que siga la gente conociendo la verdad”, pidió Rocha Moya a los mandos militares.

Al dar la bienvenida y explicación de motivos, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, expresó que el ejercicio del periodismo en libertad es uno de los pilares de cualquier democracia, pues los periodistas tienen el derecho de investigar, reportar y cuestionar sin miedo a las represalias.