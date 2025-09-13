Choque en la carretera Mérida-Campeche deja 15 muertos

Autoridades ya investigan las causas del fatal accidente enla Mérida-Campeche (Facebook)

Accidente vehicular en Yucatán — Un saldo de 15 muertos dejó este sábado un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados un camión de carga, un auto particular y un taxi colectivo sobre la carretera Mérida-Campeche, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, sin dar detalles sobre las causas de esta tragedia.

La dependencia reportó lo ocurrido a través de un comunicado el señalar que el siniestro se registró a la altura del kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá.

Al lugar del accidente llegaron unidades de bomberos y ambulancias de la SSP Yucatán para atender la emergencia y auxiliar a víctimas y traslado de heridos.

Las autoridades destacan en su reporte que “en el lugar se confirmaron 15 personas fallecidas, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo”.

La SSP de Yucatán también informe de dos personas lesionadas que recibieron atención en el lugar y llevadas a un hospital para descartar lesiones graves.

“La corporación exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por carreteras federales, respetar los límites de velocidad y atender las disposiciones de seguridad vial para prevenir accidentes”, destacó la corporación en redes sociales.

El Centro SICT Yucatán apuntó en redes sociales que el tránsito vehicular en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche está detenido en ambos sentidos de la vía.

