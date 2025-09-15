Familias en Tijuana serán beneficiadas con el alza en la cobertura de recolección de basura

Tijuana alcanza cobertura histórica del 98% en recolección de basura con 327 nuevas rutas

Con la implementación de 129 unidades recolectoras de basura, y la apertura de 300 nuevas rutas en todo el municipio de Tijuana, se beneficiará a más de 84 mil familias que destinaban parte de su gasto mensual para pagar un servicio de recolección privado.

El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, resaltó que, en promedio, más de 100 mil familias llegaron a pagar 400 pesos mensuales por contratar empresas privadas, lo que representaba un gasto acumulado de 40 millones de pesos cada mes. “Hoy se acaba esa injusticia, porque la basura ya no será un negocio de particulares, sino un servicio público gratuito y de calidad, como debe ser”, subrayó.

Con el fin de sostener la operación de las nuevas rutas, crearán 216 nuevas plazas laborales, garantizando condiciones dignas para el personal de limpieza. El edil detalló que que la nueva flotilla está compuesta por 102 compactadoras de 21 yardas, 13 tractocamiones con caja de transferencia, 5 recolectores de carga lateral de 13 yardas y 9 de 11 yardas, lo que permitirá recolectar semanalmente alrededor de 2 mil 289 toneladas de desechos.

El objetivo de estas acciones es garantizar la eficiencia operativa, devolver la confianza en los servicios públicos y construir una ciudad más limpia y con mejor calidad de vida para sus habitantes.