Desfile patrio en Yucatán reúne a casi 5 mil participantes

Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena encabeza el desfile cívico-militar en Mérida

El fervor patrio se hizo presente en el Centro Histórico de Mérida, donde miles de yucatecos presenciaron el desfile cívico-militar encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, el mandatario observó el paso de 4,927 elementos distribuidos en 62 contingentes, quienes con porte, disciplina y entusiasmo vistieron de orgullo mexicano las calles de la capital yucateca.

El recorrido inició con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), seguidos por las escoltas y bandas de guerra de instituciones educativas emblemáticas, entre ellas la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), las Escuelas Normales del estado, el Instituto Tecnológico de Mérida y secundarias como la Estatal No. 1 “Agustín Vadillo Cicero” y la Estatal No. 5 “Eduardo Urzaiz Rodríguez”.

El desfile también incluyó contingentes de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Policía Federal, que mostraron vehículos automotores y eléctricos, camiones de bomberos, binomios caninos, cuatrimotos, motocicletas, ambulancias y escoltas. Asimismo, desfilaron elementos de la Marina, Policía Municipal de Mérida, Cruz Roja, Cruz Ámbar y la Guardia Nacional, todos con un porte que fue ovacionado por los asistentes.

De acuerdo con el parte informativo del coronel de Infantería Humberto López Cravioto, comandante del 11/o Batallón de Infantería, el desfile transcurrió sin contratiempos y tuvo una duración aproximada de una hora con 25 minutos.

El despliegue incluyó 33 bandas de guerra, 22 canes, 202 vehículos, 38 motocicletas, 7 ambulancias, 2 embarcaciones, 3 drones, 23 secundarias, 24 escuelas de nivel medio superior y superior, así como 596 integrantes de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 125 de la Marina, 245 de la Policía Municipal, 740 de la SSP y 2,741 estudiantes, para un total de 62 contingentes.

Previo al arranque del desfile, el gobernador Díaz Mena encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, acompañado de autoridades civiles, militares y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Al evento asistieron el comandante de la X Región Militar, general de brigada Cristóbal Lozano Mosqueda; el coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Sureste, general de brigada Juan Carlos Guzmán Giadans; el comandante de la IX Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; el comandante de la 32/a Zona Militar, general Bernardo Reginaldo Reyes Herrera; el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.

También estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandro Cuevas Mena; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Beatriz Torres López; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Wilmer Manuel Monforte Marfil; el fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León y la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, por mencionar algunos.