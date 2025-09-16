Nuevos guardianes de Tamaulipas: 83 cadetes se gradúan en la USJT

Nueva Guardia Estatal de Tamaulipas

En el auditorio de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Curso de Formación Inicial para Guardia Estatal, donde 83 cadetes (24 mujeres y 59 hombres)concluyeron con éxito su preparación, que se extendió por casi seis meses.

El acto, que llenó por completo el auditorio, reunió a autoridades universitarias, personal médico, instructores, docentes y familiares, quienes acompañaron a las y los nuevos elementos en este importante logro.

La ceremonia comenzó a las 12:00 horas y fue presidida por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero. En su mensaje, transmitió el reconocimiento del gobernador Américo Villarreal Anaya a los graduados, exhortándolos a cumplir con el deber de proteger y servir a las comunidades tamaulipecas.

Pancardo Escudero destacó que la formación recibida incluyó aspectos de desarrollo humano para la función policial, ética, responsabilidad, investigación, prevención, proximidad social, así como técnicas y tácticas operativas. Con ello, afirmó, los cadetes están listos para integrarse plenamente a la Guardia Estatal.

Por su parte, el rector de la institución, Jorge Lumbreras, explicó que los cadetes cursaron 27 asignaturas y acumularon más de mil cien horas de formación, en apego al Plan Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSP). Además, resaltó el respaldo del gobernador para fortalecer la infraestructura y la oferta académica de la universidad, la cual ofrece programas de licenciatura y posgrado orientados a la seguridad pública y la procuración de justicia, con valores de lealtad institucional, disciplina y vocación de servicio.