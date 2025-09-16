Rocha Moya encabeza ceremonia del 215 aniversario de la guerra de independecia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya encabezó la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la guerra de independencia siendo acompañado por autoridades de las tres ordenes de gobierno, la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Arely Berenice Ruiz; el presidente del Poder Judicial, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, el Comandante de la Tercera Región Militar, General Guillermo Briseño Lobera, el Comandante de la Cuarta Zona Naval, Vicealmirante José Manuel Reséndiz Sandoval, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el Comandante de la Novena Zona Militar, General Santos Gerardo Soto y el comandante de la Guardia Nacional en Sinaloa, General Francisco Alvarado Terán.

El mandatario estatal y representantes civiles y militares izaron la bandera a toda asta, dando inicio a la ceremonia para posteriormente entonar el Himno Nacional.

Posteriormente, Rocha Moya y representantes de las autoridades civiles y militares, realizaron una guardia de honor al pie de los monumentos de los próceres de la independencia Miguel Hidalgo y Costilla, la corregidora de Querétaro, Doña Josefa Ortiz de Domínguez y José María Morelos y Pavón.

Además de las autoridades ya mencionadas, acompañaron al mandatario estatal en la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la guerra de independencia, el Capitán 2do. Piloto Aviador de la Fuerza Aérea, Cristian Eduardo Padilla Martínez, funcionarios miembros del gabinete de Gobierno, representantes de organizaciones civiles, los alumnos de la Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres del Gobierno de Sinaloa y público en general.