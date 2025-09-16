Vinculados a proceso dos detenidos por secuestro de chef y esposo, informa Edgar Maldonado

Edgar Maldonado

El Fiscal General Edgar Maldonado confirmó que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Luis Noé “N” y Marcos “N”, por la posible comisión del delito de secuestro exprés, en perjuicio de una chef y su esposo, suscitado en el municipio de Huitzilac, Morelos en noviembre de 2024.

El Fiscal indicó que un juez impuso prisión preventiva como medida cautelar a los dos imputados y estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, precisó que este caso es un claro ejemplo de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales, lo cual ha permitido a la Fiscalía General del Estado una alta eficiencia ministerial, teniendo un incremento del 457% y 215% en órdenes técnicas de investigación y cateos, en comparación al periodo de febrero a agosto de 2024.