296 representantes sinaloenses participarán en la Paralimpiada Nacional 2025

296 representates sinaloenes participarán en la Paralimpiada Nacional 2025

Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, abanderó a la delagación de 296 representantes sinaloenses que participarán en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025.

Eneyda Rocha expresó que Sinaloa es un estado reconocido por su calidad competitiva y que los representantes son un orgullo para el estado.

“Estamos convencidos que nos llenarán de alegría y orgullo por su participación en esta justa deportiva. El deporte, el desarrollo de las artes y la generosidad de los sinaloenses son fortalezas en las que Sinaloa destaca a nivel nacional”, señaló.

En esta Paralimpiada Nacional CONADE 2025, serán siete disciplinas en las que defenderán los colores de Sinaloa en la edición 2025, que este año tendrá como sede la capital de Aguascalientes a realizarse del 20 de septiembre al 11 de octubre.

En su intervención, la paraatleta María de Jesús Ibarra Hernández, proveniente de Culiacán, agradeció el respaldo del gobierno del Estado y del ISDE para participar con todo el apoyo en estos encuentros de inclusión y disciplina.

Los municipios de Sinaloa que participan en esta Paralimpiada Nacional son Ahome, Angostura, Guasave, Culiacán, Mocorito, Mazatlán, Escuinapa y Salvador Alvarado.