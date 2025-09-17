Reinician pagos de 750 pesos por tonelada a maiceros en Sinaloa

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Sinaloa, informó que a partir de hoy reiniciaran el pago de los apoyos federales extraordinarios a maiceros gestionado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel destacó que en un compromiso del Secretario de Agricultura con el gobernador Rocha, se continuará con el pago de los 750 pesos, teniendo a la fecha aproximadamente 120 productores pendientes ya en positivo para recibir su pago.

En conferencia de prensa y acompañado del Subsecretario de Agricultura Ramón Gallegos Araiza, Bello Esquivel aclaró que este pago no viene etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación, sino que es una gestión realizada por el Gobernador Rocha Moya con la Presidenta y ya van más de mil que estaban pendientes con el apoyo, cumpliendo ahora con este remanente que estaba pendiente por insuficiencia presupuestal, pero que se mantenía el compromiso de solventarlo y, gracias a la gestión permanente a partir de hoy se reinicia.

Bello Esquivel agregó que a la fecha suman más e 24 mil productores a los que se les ha finiquitado el apoyo federal extraordinario y, con el reinicio de los restantes a partir de hoy, prácticamente se estará llegando al 100% de los pagos pendientes y, hay que decirlo, también es histórico, tomando en cuenta que el histórico siempre había llegado hasta el 88%.