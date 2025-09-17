Sinaloenses se coronan Campeones Panamericanos de Pesca de Playa en Costa Rica

Campeones Panamericanos de Pesca de Playa en Costa Rica

México se coronó en el 5° Campeonato Panamericano de Pesca de Orilla, celebrado en Playa Jalova, Costa Rica, donde la selección nacional se alzó con el oro por naciones y un desempeño destacado en la competencia individual.

El sinaloense Osvaldo Mendoza, originario de Mazatlán se consagró Campeón Panamericano al obtener la medalla de oro individual con 177 puntos, superando a competidores de Estados Unidos y Costa Rica.

Por su parte, Tony Cruz Jr. de Culiacán conquistó la medalla de plata en la categoría Sub-21.

La delegación de Sinaloa se hizo presente con lo competidores Edgar Duarte, Ayax Sandoval, Romeo Miranda, Tony Cruz Jr. y Ramiro Salcedo, todos provenientes de Culiacán.

De Mazatlán se presentaron Osvaldo Mendoza y Carlos Peraza. Y de Elota, Albrey Zazueta.

El torneo reunió a pescadores internacionales de Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Costa Rica y México, en un escenario de gran exigencia física y técnica.

Dentro de esta hazaña mexicana destaca la historia de Tony Cruz Jr., quien con tan solo 15 años se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato. Su participación es un claro ejemplo de que la pesca deportiva no tiene edad, sino pasión, disciplina y un profundo amor por la naturaleza:

“La pesca es algo muy bonito, te enseña muchas cosas, una convivencia bonita, me gusta en lo general porque te enseña muchos valores y conoces a muchísimas personas, exploras nuevos lugares, nuevas especies, es un deporte muy abierto, puedes aprender de la naturaleza y convivir con tus amigos”, expresó.

Asimismo, compartió su emoción de representar a México en esta competencia y describió la intensidad de esta y el sacrificio que implicó participar.

“Queremos ir al mundial, el año que viene a Florida a otro panamericano y de ahí seguir compitiendo hasta llegar al mundial”, precisó.

“Se siente una adrenalina porque llegas México y sientes como que fuiste a e hiciste un buen papel, ahorita traigo toda la cara descarapelada por la pelea, por estar compitiendo en Costa Rica por México, saber el esfuerzo que hiciste, al tan solo el llegar y el estar compitiendo olas tras olas, sabe, aparte con los mejores pescadores del mundo, entonces saber que hiciste Un buen papel, es muy bonito llegar aquí a México y que tu familia te reciba así”, agregó.

Por su parte, Osvaldo Mendoza, Campeón Panamericano, no solo se destacó por su habilidad con la caña, sino también por su capacidad de superar retos extremos. Para él, este triunfo es el resultado de años de constancia, esfuerzo y pasión por representar a México y a Sinaloa.

“Se siente muy bonito, siento que no hay palabras para describirlo de una forma completa, pero, se siente todo el apoyo de la gente. A comparación del año pasado, estuvo totalmente diferente, estuvo muchísimo más difícil este año, tanto el oleaje, clima, cambios de temperatura, el primer día me enfermé, cambiaba muy drástico el clima, llovía tres veces al día, de repente hacía mucho calor, hacía mucho frío, por un momento llegué a no querer concursar el día siguiente, me sentía muy mal, pero pensé ya estoy aquí, pues así enfermo hay que seguir y se dieron las cosa”, compartió.