Cancún, orgullo de Quintana Roo y joya del Caribe Mexicano, avanza con su gente hacia una prosperidad compartida

Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña

“Hoy Cancún en el municipio Benito Juárez sigue siendo el destino más importante de Latinoamérica y la joya del Caribe Mexicano, pero sobre todo con lo mejor, que es su gente”, señaló la gobernadora Mara Lezama Espinosa al asistir al Primer Informe de Gobierno 2024-2027 de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña.

Mara Lezama recibió el libro que guarda los logros del primer año de administración de la edil benitojuarense junto con los titulares del Poder Judicial el magistrado Heyden Cebada Rivas y del Legislativo el diputado Renán Sánchez Tajonar.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta reconoció que la gobernadora Mara Lezama ha demostrado que cada día si es posible gobernar de manera diferente, siendo la mejor gestora y ha traído justicia social: “Gracias por iniciar desde Cancún la transformación”.

Asimismo, dijo que el trabajo conjunto es un gran legado y con las gestiones realizadas ante el Gobierno de México hoy se están saldando deudas históricas en Benito Juárez y gracias también al apoyo incondicional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se seguirá construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.