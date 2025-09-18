DIF Tamaulipas invita a campañas permanentes de apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama

DIF Tamaulipas invita a campañas permanentes de apoyo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, mantiene campañas permanentes de prótesis de mama, turbantes y reconstrucción mamaria postmastectomía.

Estas acciones forman parte del compromiso del DIF Estatal con la salud y el bienestar de la población femenina, ofreciendo acompañamiento y soluciones que contribuyen a recuperar su seguridad y calidad de vida.

Las mujeres interesadas pueden acceder a los diferentes apoyos cumpliendo con los siguientes requisitos.

Turbantes: estar en tratamiento activo contra el cáncer.

Prótesis de mama: haber pasado por un procedimiento de mastectomía y acudir a una valoración para la medición correspondiente.

Reconstrucción mamaria postmastectomía: tener menos de 56 años, contar con la autorización de su médico oncólogo y ser valoradas por especialistas en cirugía.

Asimismo, deberán presentar su CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, estudio socioeconómico expedido por el DIF estatal o municipal y una carta dirigida a la presidenta del DIF Tamaulipas, firmada con nombre completo, domicilio y número de contacto.

La atención se brinda a través de la Dirección de Atención a Población Prioritaria, ubicada en las oficinas centrales del DIF Estatal, en horario de oficina de lunes a viernes.