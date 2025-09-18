Economía impulsa a microempresarios de Concordia con programa “Equipa Sinaloa”

Equipa Sinaloa

El gobierno estatal implemento el programa “Equipa Sinaloa” en Concordia para buscar beneficiar a 36 emprendedores y microempresarios con 128 equipos productivos destinados a actividades económicas, impulsando el talento, el autoempleo y acercando oportunidades de desarrollo a los pobladores.

El secretario de Economía, Ricardo “Piti”, Velarde Cárdenas, puntualizó la visión del estado para acercar oportunidades de desarrollo a todas las familias y de mantener cercanía con la gente.

“Qué gusto regresar a Concordia, un municipio donde hemos visto el esfuerzo y la dedicación de sus habitantes. Estas visitas reflejan el compromiso del gobernador por impulsar el talento y fortalecer la economía familiar”, expresó.

Asimismo, recordó que a lo largo del año, se han realizado diversas acciones para apoyar la economía del municipio. En enero se entregaron apoyos a músicos con el programa Sinaloa Late Fuerte. En febrero se fortaleció la cadena productiva de los muebleros de Mesillas y, en marzo, se participó nuevamente en la Expo Muebles 2025. En junio, durante la Feria de la Ciruela en Agua Caliente de Gárate, se apoyó a 70 cirueleros para fortalecer su actividad y productividad.

“Hoy, con Equipa Sinaloa, continuamos impulsando el desarrollo económico, fortaleciendo el autoempleo y la economía familiar. Teníamos la meta de entregar 4,000 equipos durante el sexenio en todo el estado y, gracias al apoyo del gobernador, este año redoblamos esfuerzos para seguir cumpliendo retos”, comentó.

Por su parte, el alcalde de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, resaltó la importancia de trabajar en conjunto para impulsar la economía local y reconocer el esfuerzo de quienes día a día luchan por salir adelante.

“Con la entrega de estos equipos para distintos giros confirmamos que, cuando se trabaja en equipo, los resultados son reales y tangibles. Reconocemos el esfuerzo de hombres y mujeres de Concordia que día a día luchan en sus negocios para salir adelante”, indicó.

Con estos apoyos, el municipio acumula 293 equipos entregados a 90 microempresarios. En lo que va del año, Equipa Sinaloa ha beneficiado a 996 familias con 2,750 equipos en la entidad. Desde el inicio de la administración se han entregado más de 13,200 equipos, de los cuales el 70% han sido para mujeres.