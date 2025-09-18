Hospital del ISSSTE en Querétaro realiza exitosa jornada de Histeroscopia

Histeroscopia

En el Hospital General (HG) de Querétaro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se llevó a cabo una jornada exitosa de histeroscopia, donde se tomaron muestras de tejido a 23 mujeres, con el propósito de detectar posibles casos de cáncer endometrial, patologías infecciosas o de infertilidad.

Durante la cirugía no es necesario administrar anestesia general y el proceso es de una mínima invasión; se introduce una microcámara de 4.6 milímetros en la cavidad endometrial por medio de la cual se toman las biopsias que serán analizadas.

“Solo se requiere una hora o un par de horas de ayuno y haber tomado un par de tabletas de analgésico. En este caso, nosotros le recetamos a las pacientes paracetamol 30 minutos antes de acudir a la consulta”, indicó el médico ginecólogo Jesús Vázquez Pérez.

La cirugía tiene una duración de hasta dos horas

El especialista también comentó que la histeroscopia se realiza a mujeres que presentan algún dato de infertilidad, dolores menstruales, sangrados genitales anormales, miomatosis uterina (tumores benignos en el músculo del útero), alguna alteración o lesión por Virus de Papiloma Humano (VPH).

Los resultados se entregan 10 días después de la toma de muestra para, que en caso de ser necesario se continúe el tratamiento.