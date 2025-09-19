Rinde informe David de la Peña; resalta logros en seguridad en Santiago, NL

E

El alcalde de Santiago, Nuevo León en el auditorio del municipio donde rindió su informe

Al presentar su informe de gobierno, el alcalde de Santiago, en Nuevo León, David de la Peña destacó los avances alcanzados en infraestructura, programas sociales, economía y cultura pero sobre todo en seguridad donde destinó más de 68 millones de pesos a esta materia.

Con ello, el Centro de Inteligencia de Vigilancia (CIV) amplió su capacidad con 573 cámaras, 56 puntos de control, 25 unidades de vigilancia inteligente, 41 botones de auxilio y 3 torres móviles.

Además, se instaló un Centro de Justicia en coordinación con la Fiscalía del Estado, acercando la procuración de justicia a la población.

Asimismo se adquirieron drones de alta gama, nuevo equipo policial y un vehículo blindado Black Mamba, que permitió reforzar la vigilancia.

Al cumplir el primer año de su segunda administración, el alcalde informó que los índices delictivos muestran descensos claros: robo a casa habitación (-17%), robo a negocio (-43%), violencia familiar (-31%) y cristalazos (-71%).

Recalcó que de los 71 compromisos establecidos con la ciudadanía, 41 ya fueron cumplidos, lo que representa un 58% de avance en solo un año.

“Este ritmo de cumplimiento permitiría alcanzar el total de metas en menos de dos años, consolidando a Santiago como un referente en resultados tangibles dentro de Nuevo León”, estableció

Agregó que en lo social, se creó el Sistema Integral de Cuidados (Respira) y el programa “De tu Mano Regreso a Casa” al igual que en educación, se entregaron más de 1,500 becas y 11 mil paquetes escolares, además de preparar la apertura de la Unidad Académica Santiago de la UANL, con seis licenciaturas.

En salud y movilidad, se lanzó “Te Cuidamos Más”, el primer servicio médico y farmacia gratuitos, junto con “Vamos Más”, transporte intramunicipal gratuito con 120 paradas estratégicas, que significa un ahorro estimado de 600 pesos mensuales por familia.

INVERSION RECORD

Detalló que el gobierno municipal ejerció una inversión histórica de más de 240 millones de pesos en obra pública con lo que se creó el nuevo Centro de Bienestar Animal y la apertura de nuevos Centros DIF.

De igual manera, la renovación del parque vehicular de Servicios Públicos, instalación de iluminación LED en la Sierra y programas de reciclaje de llantas.

El municipio inauguró el Centro Cultural “El Porvenir”, formó la primera Orquesta Municipal de Santiago y promovió la insignia Hecho en Santiago que proyectó productos locales.