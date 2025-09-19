Sinaloa reinicia trabajos de recuperación de cuerpos no identificados en el Panteón 21 de Marzo

Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Patricia Figueroa

El próximo 22 de septiembre se retomarán los trabajos de recuperación y exhumación de cuerpos no identificados en el Panteón Civil 21 de Marzo de Culiacán, como parte del Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH) y con el resguardo y procesamiento científico del CertiDH. Hasta el momento se han recuperado 16 cuerpos, permaneciendo 39 pendientes.

Estas acciones forman parte de una política estatal de identificación humana en desarrollo, impulsada por el gobierno estatal y la coordinación interinstitucional entre los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. La intervención combina protocolos científico-forenses de alta precisión con un enfoque humanitario, garantizando que cada hallazgo contribuya a la restitución de humanidad e identidad a quienes han sido víctimas del anonimato forzado de una fosa común.

“Estas acciones integran una política estatal de identificación humana en desarrollo, impulsada por la voluntad del Gobernador Rubén Rocha Moya y la colaboración interinstitucional, con un enfoque científico y humanitario”, indicó la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Patricia Figueroa, quien coordina dichos esfuerzos interinstitucionales.