Suman esfuerzos Mara Lezama y Profepa en favor del medio ambiente en Quintana Roo

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, mantiene su apoyo para el cuidado del medio ambiente

Quintana Roo — Para fortalecer las acciones que este gobierno humanista con corazón feminista lleva a cabo para la protección y preservación del medio ambiente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la suma de esfuerzos en contra de los desarrollos irregulares y las talas ilegales.

También se informó sobre la revocación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del proyecto para lo que sería la construcción de un cuarto muelle en Cozumel; esto como resultado del trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal en favor del medio ambiente.

La gobernadora señaló que “jamás se había priorizado un arrecife por encima de 2 mil millones de pesos”, y reiteró que ningún proyecto está por encima del medio ambiente en Quintana Roo.

La Cronica de Hoy 2025