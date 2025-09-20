Alejandro Armenta encabeza la jornada “Tejiendo Paz” para impulsar la unidad familiar

El gobernador de Puebla planteó una estrategia de reconstrucción del tejido social mediante el deporte y la sana convivencia.

En aras de alejar a las juventudes de la violencia y las adicciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, asistió a la jornada “Tejiendo Paz” en la que se planteó una estrategia de atención a las causas y reconstrucción del tejido social mediante el deporte, actividades recreativas y comunitarias y la sana convivencia.

El gobernador expresó que la mejor forma de educar es poniendo el ejemplo; con esto en mente, instó a promover procesos asociativos que unan familias, a través de los módulos de las dependencias estatales que buscan estar más cerca de la ciudadanía y sanear el tejido de la sociedad.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, indicó a su vez que la jornada “Tejiendo Paz” tiene el propósito de convocar a la activación física, la cultura y el arte, ya que dijo que la práctica de box le aportó seguridad, salud y confianza. Por este motivo, invitó a las niñas y niños asistentes a luchar siempre por sus metas. “Que nadie les apague sus sueños, cuando uno tiene las ganas y el hambre de triunfo todo se puede”, afirmó la también campeona mundial de pugilismo.

En el transcurso de la jornada también participaron la Secretaría de Gobernación, de las Mujeres, Salud, Desarrollo Turístico, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Educación Pública; así como el Sistema Estatal DIF, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, el Instituto de Bienestar Animal y la Banca de la Mujer.