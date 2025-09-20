Américo Villarreal impulsa transformación de parque estatal “El Refugio”

Impulsa Américo transformación del Parque Estatal El Refugio

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso para avanzar en la transformación del Parque Estatal “El Refugio”, ubicado en la Unidad Deportiva Siglo XXI y hacer de área natural un centro de referencia para el estado y lugar de visita de los turistas que llegan a Ciudad Victoria.

Durante un recorrido para supervisar el proyecto de rehabilitación del Bosque Urbano y del Jardín Botánico “Anacahuita”, Villarreal Anaya instruyó diversas acciones para avanzar en el aumento de la reserva territorial, continuar con la reforestación, reforzar la vigilancia con autoridades de la Policía Montada y asegurar el abasto de agua para el riego de árboles.

“Estamos aquí visitando esta reserva ecológica y desarrollo de convivencia social, donde se encuentra nuestro Museo de Historia Natural, canchas deportivas y una zona ecológica que queremos seguir desarrollando y que lo podamos estar cuidando y protegiendo entre todos los victorenses para tener este bosque urbano y acrecentar este Jardín Botánico Anacahuita que tantas gentes de la sociedad civil han estado alentando y manteniendo durante 30 años”, expresó el mandatario tamaulipeco.

“Hoy existe la voluntad expresa de este gobierno de que este centro sea un centro de referencia para toda nuestra entidad y que sea lugar de visita a los turistas que vengan a nuestra capital. Así es que le vamos a echar unas renovadas ganas, para ponerlo en unas condiciones más dignas”, agregó.

En la visita, el gobernador convivió con integrantes de la agrupación Tonantzin Tlalli Venerable Madre Tierra A.C, encabezados por la señora Teresa Baeza y la secretaria Magda Rodarte, quienes expresaron su reconocimiento por interés de la entidad para el mejoramiento integral de esta área natural protegida, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la áreas verdes.

Como parte de su recorrido, Américo Villarreal también instruyó la instalación de techumbre tipo velaría en la concha acústica y teatro al aire libre que se localiza que se localiza en la parte posterior del planetario, con el propósito de que este espacio se convierta en un recinto de más utilidad para eventos artísticos y culturales.